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09:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бездомные собаки искусали более 1000 екатеринбуржцев

За год.

В 2016 году от укусов бродячих собак пострадали 1025 екатеринбуржцев. Такие данные были озвучены на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе думы.

На борьбу с бездомными псами в 2017 году будет потрачено 32 миллиона рублей. На эту сумму будет отловлено 6118 собак. При этом расходы на одно животное сократились на 140 рублей. Таким образом, выжить посчастливится лишь 560 особям — их отправят в приюты или найдут хозяев. Остальных планируется усыпить.

По словам председателя комитета по экологии и природопользованию мэрии Егора Свалова, в городе не хватает мест для размещения безнадзорных собак. Единственный пункт кратковременного содержания на производственной площадке ЕМУП «Спецавтобаза» трещит по швам.

Стоит отметить, что из городского бюджета оплачивается лишь три недели пребывания собаки в питомнике. «Затем все расходы берут на себя “Спецавтобаза” и зоозащитники. Это не значит, что через 21 день их усыпляют. Если есть предпосылки к социализации, эти собаки остаются в пункте вплоть до окончательного пристроя», — пояснил Егор Свалов.

Случаи нападения безнадзорных псов на прохожих участились по всей Свердловской области. В начале февраля трагедия произошла в деревне Пальмино (Таборинский район) — 7-летнюю девочку насмерть загрызли соседские псы.

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Бездомные собаки искусали более 1000 екатеринбуржцев
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