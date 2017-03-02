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13:44 (мск), источник: РИАЦ

С апреля в Волгограде заработает обновленная схема маршрутов общественного транспорта

Развитие системы безналичной оплаты проезда с подключением новых услуг предусмотрено комплексной транспортной схемой, которая активно внедряется сейчас в Волгограде.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, на сегодняшний день в Волгограде введено 24 тысячи карт, из них 600 принадлежат льготным категориям граждан. Совместно с несколькими крупными банками ведется работа и по так называемой банковской транспортной карте (БТК) — ею можно будет также расплачиваться в транспорте.

С апреля в Волгограде заработает обновленная схема маршрутов общественного транспорта, с учетом введения новых вспомогательных маршрутов. По словам руководителей транспортного комитета, в настоящее время продолжается ее поэтапная реализация. Как подчеркнул председатель комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрий Веркин, поступающие на горячую линию обращения граждан позволяют корректировать некоторые маршруты с учетом интересов граждан. Он напомнил, что этой зимой был введен автобус № 1 в Центральном районе, а с марта будет увеличено количество автобусов на маршруте № 5а, который ходит в «Родниковую долину» Советского района.

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