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09:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Незаконные киоски демонтируют в Нижнем Новгороде

В Советском районе продолжается работа по освобождению улиц от самовольно установленных нестационарных торговых объектов.

Незаконные торговые киоски демонтируют в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Масштабная работа продолжается в настоящее время в Советском районе. Накануне специалисты освободили от самовольно установленных торговых объектов улицы Надежды Сусловой и Маршала Рокоссовского.в частности, был демонтирован киоск «овощи-фрукты», расположенный у одного из домов на Сусловой.

Некоторые собственники незаконных объектов добровольно освободили участки на пересечении улиц Надежды Сусловой и Бориса Корнилова.

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