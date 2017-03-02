Незаконные киоски демонтируют в Нижнем Новгороде

Незаконные торговые киоски демонтируют в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Масштабная работа продолжается в настоящее время в Советском районе. Накануне специалисты освободили от самовольно установленных торговых объектов улицы Надежды Сусловой и Маршала Рокоссовского.в частности, был демонтирован киоск «овощи-фрукты», расположенный у одного из домов на Сусловой.

Некоторые собственники незаконных объектов добровольно освободили участки на пересечении улиц Надежды Сусловой и Бориса Корнилова.