Незаконные киоски демонтируют в Нижнем Новгороде
В Советском районе продолжается работа по освобождению улиц от самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
В Советском районе продолжается работа по освобождению улиц от самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
Незаконные торговые киоски демонтируют в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.
Масштабная работа продолжается в настоящее время в Советском районе. Накануне специалисты освободили от самовольно установленных торговых объектов улицы Надежды Сусловой и Маршала Рокоссовского.в частности, был демонтирован киоск «овощи-фрукты», расположенный у одного из домов на Сусловой.
Некоторые собственники незаконных объектов добровольно освободили участки на пересечении улиц Надежды Сусловой и Бориса Корнилова.