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10:35 (мск), источник: Sputnik.by

Меньше процента: как подорожали газ, электричество и отопление с марта

Небольшая индексация затронула только теплоэнергию для нужд отопления и подогрева воды, а также электричество и газ.

Источник: Reuters

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Тарифы на тепловую энергию, газ и электричество выросли в Беларуси с 1 марта текущего года для потребителей менее чем на процент.

Правительство постановлением № 167 от 28 февраля проиндексировало тарифы на теплоэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также газ и электричество.

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Так, тепловая энергия теперь будет стоить 15,6722 рубля за 1 Гкал. Тариф за кубометр газа в домах и квартирах с газовыми счетчиками и индивидуальными газовыми отопительными приборами зимой составит 0,0911 рубля, летом — 0,2853 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых приборов кубометр газа будет стоить в 0,2853 рубля независимо от сезона.

В квартире без счетчиков, но с газовой плитой и централизованным водоснабжением кубометр газа будет стоить 2,26 рубля с одного проживающего. Поднялись цены и на газ для других потребителей.

Тариф на электричество в жилых домах и квартирах с электроплитами теперь будет равняться 0,1013 рубля за кВт·ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) составит 0,0708 рубля за 1 кВт ч., в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) — 0,2027 рубля.

По сравнению с установленными в декабре ценами тарифы выросли незначительно — менее чем на полпроцента. Предполагается, что средний потребитель практически не заметит разницу при оплате коммунальных услуг в апреле.

Постановление Совмина вступило в силу 1 марта, то есть по проиндексированным тарифам белорусы заплатят уже в апреле.

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