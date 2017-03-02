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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Слияние библиотек может занять много лет»

Главы РГБ и РНБ заявили о начале общественного обсуждения проекта объединения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главы крупнейших российских библиотек — Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ) — рассказали о планах по готовящемуся слиянию. Информация о возможном объединении появилась в начале января, однако подробности стали известны только во время пресс-конференции в среду. На ней главы библиотек признали, что объединение обсуждается, но пока неизвестно, как оно будет проходить, а речь «о массовых увольнениях в результате оптимизации не идет».

В январе СМИ сообщили о существовании письма от имени руководства РГБ и РНБ на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, содержащего просьбу о слиянии этих библиотек. Само письмо в открытом доступе не фигурировало. В начале февраля исполняющий обязанности гендиректора РГБ Владимир Гнездилов рассказал ТАСС, что в правительстве РФ создана рабочая группа, которая изучит возможность объединения и «вынесет рекомендации». Одновременно он заявил, что решения об объединении библиотек «нет ни на каком уровне».

Информация о слиянии вызвала большой общественный резонанс

Так, заксобрание Петербурга в середине февраля обратилось к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой «не допустить принятия поспешного решения по вопросам структурного и административного объединения РГБ и РНБ без обсуждения и учета мнений ведущих специалистов и библиотечного сообщества». Обращение поддержали 49 из 50 депутатов заксобрания, которые выразили обеспокоенность «сохранением библиотечной системы». На сайте Change.org была размещена петиция от имени «сотрудников учреждений науки, культуры и образования Санкт-Петербурга, а также всех, кому важна судьба РНБ», которые выразили мнение, что необходимо «сохранить независимость Российской национальной библиотеки как старейшей публичной библиотеки России, имеющей статус особо ценного объекта культуры».

30 января президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова заявила, что, по неофициальным данным от библиотечного сообщества, при объединении библиотек могут лишиться работы около 400 человек. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка.ру». С критикой объединения 30 января выступила и главный библиограф РНБ Татьяна Шумилова, которая проработала в этом учреждении с 1985 года. В начале февраля она получила приказ об увольнении в связи с четырехчасовым прогулом во время проведения пресс-конференции.

«Давайте обнародуем письмо»

В среду господин Гнездилов и гендиректор РНБ Александр Вислый дали пресс-конференцию, на которой, в частности, заявили, что общественное обсуждение проекта слияния «по плану начинается с сегодняшнего дня». Господин Вислый также пообещал, что письмо с инициативой глав РГБ и РНБ об объединении будет опубликовано на сайтах учреждений. После мероприятия журналисты получили релизы, где говорилось, что «объединение РГБ и РНБ давно назрело и обусловлено как бурным развитием информационных технологий, так и сложной финансово-экономической обстановкой». Для управления процессом объединения предлагается образовать попечительский совет во главе с председателем Российского книжного союза Сергеем Степашиным.

Во время пресс-конференции господин Вислый рассказал, что итогом модернизации библиотечной системы должна стать ситуация, когда человек, пришедший в читальные залы, «будет иметь возможность обратиться ко всему современному знанию в электронной форме». С его точки зрения, такая возможность должна со временем появиться у читателей всех 40 тыс. российских публичных библиотек: «Мы с Владимиром Ивановичем (Гнездиловым.— “Ъ”) считаем, что начинать нужно с ряда шагов, касающихся двух национальных библиотек». Так, должен быть создан единый электронный каталог, и «человек, записавшийся в РГБ, с электронным читательским билетом сможет заказать книгу и в РНБ». Он также объяснил, что вместе РГБ и РНБ смогут сократить расходы на подписку на зарубежные электронные ресурсы. «Есть древняя мудрость: не спешите увидеть плохое, постарайтесь увидеть сначала хорошее, — заявил журналистам Владимир Гнездилов.— Именно с этой целью мы вышли: для того чтобы рассказать о том хорошем, что ожидает в принципе и библиотечное сообщество, и читателей, и пользователей, и исследователей, и ученых — всех, кто пользуется информационными ресурсами библиотек».

Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов напомнил, что новое здание для РНБ уже достроено на Московском проспекте (около Пулково).

Читатели, как в центре города, так и на Московском проспекте, будут иметь равные возможности доступа, только один будет держать в руках бумажный экземпляр, а другой будет сидеть у монитора и с этой же книгой знакомиться. Мы в Петербурге сможем обеспечить доступ к электронному экземпляру, который находится в стенах Ленинки.

По его мнению, «решить этот вопрос без выработки каких-то форм объединения невозможно».

При этом на вопрос, когда может быть завершено объединение библиотек, Александр Вислый заявил, что «это займет много лет». Он также объяснил, что и форма объединения пока не определена: «Возможны разные варианты административные, организационные. Причем эти варианты не всегда зависят от нас, у нас есть учредитель — правительство РФ». По его словам, возможны варианты, когда «все остается так, как сейчас, — два юридических лица, две библиотеки», либо будет создано единое юрлицо, либо в дополнение к существующим возникнет третья структура. «Я думаю, что можно назвать еще и четвертый, и пятый варианты. Но важно достижение целей, как это сделать — это вопрос вторичный», — считает господин Вислый.

«Помещения нужно обслуживать, их нужно, в конце концов, убирать»

Сокращения сотрудников для достижения поставленных целей не предполагается, заверил глава РНБ. «Я тоже читаю прессу, где-то писали про 400 человек, которых ждет увольнение, — напомнил господин Вислый.— В этом году мы вводим в эксплуатацию вторую очередь здания на Московском проспекте, это 42 тыс. кв. м, сейчас у нас 115 тыс. кв. м — это огромное количество помещений». Он заявил, что в этих помещениях «должны работать люди»: «Помещения нужно обслуживать, их нужно, в конце концов, убирать. У нас нет вариантов сокращения персонала. Ни при каких условиях. Мы можем только набирать людей в этом году и в следующем». Отвечая на вопрос об обстоятельствах увольнения библиографа РНБ Татьяны Шумиловой, Александр Вислый отметил, что в библиотеке работают преимущественно женщины — «матери и бабушки», которые регулярно отпрашиваются, принося ему заявления и предупреждая. Госпожа Шумилова не сообщила ему лично об обстоятельствах своего отсутствия на рабочем месте, нарушив трудовую дисциплину, заявил он, не исключив при этом, что она может быть восстановлена в должности.

Владимир Гнездилов также напомнил, что РГБ находится «накануне строительства нового здания»: «С другой стороны, процессы оптимизации, совершенствования организационной структуры, организации технологических библиотечных циклов предполагают определенное высвобождение рабочих рук. В этом я не вижу ничего плохого. Это нормальная жизнь, нормальная процедура, когда идет оптимизация». Однако он отметил, что о «массовых увольнениях не может быть и речи».

Валерия Мишина

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