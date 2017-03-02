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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы «Оскара» отстранили от работы виновников скандала на премии

Сотрудников компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии «Оскар», отстранили от работы над дальнейшими церемониями.

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Об этом заявила президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс, передает The Daily Telegraph.

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Айзекс поблагодарила актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй, объявлявших лауреата в категории «Лучший фильм», за то, что они сумели справиться с ситуацией. По ее словам, дальнейшее сотрудничество академии с PwC, которая работает с организаторами «Оскара» уже 83 года, остается под вопросом.

Как уточняет TMZ, Каллинан и Руиз не были уволены из PwC. На «Оскаре» сотрудники компании занимались подсчетом голосов и передачей конвертов с именами победителей ведущим.

89-я кинопремия прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля. Каллинан передал ведущим карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса». В ней была указана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд». Битти назвал мюзикл победителем в номинации «Лучший фильм», тогда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет» Барри Дженкинса.

По мнению TMZ, Каллинан ошибся, потому что «твитил как сумасшедший, отправляя фотографии» на протяжении всей церемонии.

Комментарии
6
Михаил Журавлев
Да кто бы думал иначе: Ла-Ла-Ленд - голливудский штампик по любофф и карьеру, а "Лунный свет" - о проблемах юного п и д о р а. Угадайте с трёх раз. что актуальнее в Америкосии??
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
какой удар по пластмассовым рыльцам!!!!!!!!!!!
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Лото Русское
Теперь их с удовольствием возьмут на CNN или BBC , там такие ребята нужны, подтасовать , приврать, не досказать...
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