Визовый центр Испании вновь открывается в Красноярске

В Красноярске вновь начинает работу визовый центр Испании. Об этом сообщает портал DK.ru.

Напомним, в конце декабря Sibnovosti.ru сообщали об закрытии центра на улице Маерчака. Причиной стало поражение компании VFS Global, имевшей представительство в 28 российских городах, на объявленном тендере. Осенью прошлого года федеральные СМИ сообщали, что в нескольких городах России будут закрыты центры Испании.

По данным источника, Красноярск стал одним из восьми российских городов, где заработают визовые службы Испании. Новый визовый оператор «BLS International Ltd» открывает 8 центров в Саратове, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Всего их будет 14.