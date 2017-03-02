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12:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определились полуфиналистки конкурса «Мисс ФК Енисей»

В полуфинал прошли 9 девушек.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определились полуфиналистки конкурса «Мисс “Енисей” сезона 2016/2017» в рамках общероссийского этапа отбора «Мисс ФОНБЕТ-ФНЛ», выбранные в результате голосования клубного жюри.

На втором этапе соревнований подписчики официальной страницы ФК «Енисей» «ВКонтакте» должны из девяти участниц выбрать пять финалисток, которые и разыграют титул «Мисс “Енисей” сезона 2016/2017» в одном из респектабельных заведений Красноярска в марте (подробности будут позднее).

Напомним, что за месяц отборочного этапа, где конкурсанткам нужно было заполнить анкету, пройти небольшой тест на знание футбола и опубликовать в своих социальных сетях фото на тему «Я и «Енисей», клуб получил 27 заявок от разных девушек, которых объединяет любовь к «Енисею».

Мисс «Енисей» получит ценные призы, представит клуб в мае на конкурсе «Мисс ФНЛ — ФОНБЕТ», получит два абонемента на сезон 2016/17 и другие приятные и памятные подарки.

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