В Артеме закрывается региональное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу.
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу.
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД УМВД по ПК.
Регистрационный пункт отделения № 1 (дислокация г. Артем) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с
Зарегистрировать автомототранспорт Вы можете в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по адресам:
1. г. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;.
2. г. Уссурийск, ул. Тургенева, 152;.
3. г. Находка, ул. Пограничная, 100;.
4. г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;.
5. г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;.
6. г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;.
7. г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;.
8. г.
9. г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60;.
10 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35 В.
Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.
Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45−17.00, перерыв с 12.00−13.00.
В связи с закрытием административного помещения по адресу: г. Артем, ул. В. Сайбеля, 41, с
— прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;.
— прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена, будет осуществляться в г. Артеме;.
— выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.
Расписание работы отделения № 1 (дислокация г. Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.