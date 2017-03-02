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10:30 (мск), источник: Вести Приморье

В Артеме закрывается региональное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД

Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу.

Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД УМВД по ПК.

Регистрационный пункт отделения № 1 (дислокация г. Артем) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 04.03.2017 прекращает работу и прием граждан по оказанию государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств.

Зарегистрировать автомототранспорт Вы можете в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по адресам:

1. г. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;.

2. г. Уссурийск, ул. Тургенева, 152;.

3. г. Находка, ул. Пограничная, 100;.

4. г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;.

5. г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;.

6. г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;.

7. г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;.

8. г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18;.

9. г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60;.

10 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35 В.

Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45−17.00, перерыв с 12.00−13.00.

В связи с закрытием административного помещения по адресу: г. Артем, ул. В. Сайбеля, 41, с 06.03.2017 года:

— прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;.

— прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена, будет осуществляться в г. Артеме;.

— выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.

Расписание работы отделения № 1 (дислокация г. Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

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