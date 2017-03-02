Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
12Наступление на Мосул
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Установку приборов учета начали в частном секторе Хабаровска

Специалисты монтируют счетчики в районе улиц Подгорной, Бабушкинской и Седова.

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

«Хабаровская горэлектросеть» приступила к монтажу приборов учета в домах частного сектора. Пойти на такой шаг вынудили миллионные убытки, которые предприятие несет из-за собственников, расходующих электроэнергию без учета. Всего в частном секторе района 38-й школы находится 152 домовладения, которые не оборудованы счетчиками, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

«Эти горожане платят по нормативу за 430 киловатт в месяц. По факту же они тратят намного больше электричества. К примеру, мы установили счетчики на дом, который ранее платил по нормативу. Это было 10 дней назад. Сегодня по прибору учета мы видим, что абонент потребил более 1000 киловатт. И это только один дом. По городу таких “нормативщиков”, по официальным данным, 1600. В результате мы терпим многомиллионные убытки», — рассказал главный инженер ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов.

Счетчики предприятие устанавливает за свой счет, но платить в конечном счете будут владельцы домов. Цена вопроса — 15 тысяч рублей. Предоставляется рассрочка на 5 лет. Правда, выплатить придется еще определенный процент по ставке рефинансирования Центробанка РФ. Согласно федеральному закону приборы учета в частных домовладениях собственники должны были установить еще до 1 июля 2012 года. Специалисты «Горэлектросети» направляли уведомления всем жителям частного сектора.

«Конечно, некоторым горожанам удобно тратить электроэнергии столько, сколько захочется. Однако из-за такого бесконтрольного потребления идет сильная нагрузка на сеть, очень часто происходят перегревы узлов, перебои, аварийные отключения, а от этого страдают уже добросовестные горожане, которые установили приборы учета», — отметил Игорь Суслов.

«Хабаровская горэлектросеть» обслуживает 12,5 тысячи частных домовладений Хабаровска. На сегодня счетчиками не оборудованы 1600 домов. Специалисты компании рекомендуют решить этот вопрос как можно быстрее и в рамках законодательства оплачивать потребляемую энергию по приборам учета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дачников, садоводов и строителей Хабаровска приглашают на специализированную ярмарку
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь