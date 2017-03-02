Установку приборов учета начали в частном секторе Хабаровска
Специалисты монтируют счетчики в районе улиц Подгорной, Бабушкинской и Седова.
Специалисты монтируют счетчики в районе улиц Подгорной, Бабушкинской и Седова.
Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.
«Хабаровская горэлектросеть» приступила к монтажу приборов учета в домах частного сектора. Пойти на такой шаг вынудили миллионные убытки, которые предприятие несет
«Эти горожане платят по нормативу за 430 киловатт в месяц. По факту же они тратят намного больше электричества. К примеру, мы установили счетчики на дом, который ранее платил по нормативу. Это было 10 дней назад. Сегодня по прибору учета мы видим, что абонент потребил более 1000 киловатт. И это только один дом. По городу таких “нормативщиков”, по официальным данным, 1600. В результате мы терпим многомиллионные убытки», — рассказал главный инженер ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов.
Счетчики предприятие устанавливает за свой счет, но платить в конечном счете будут владельцы домов. Цена вопроса — 15 тысяч рублей. Предоставляется рассрочка на 5 лет. Правда, выплатить придется еще определенный процент по ставке рефинансирования Центробанка РФ. Согласно федеральному закону приборы учета в частных домовладениях собственники должны были установить еще до 1 июля 2012 года. Специалисты «Горэлектросети» направляли уведомления всем жителям частного сектора.
«Конечно, некоторым горожанам удобно тратить электроэнергии столько, сколько захочется. Однако
«Хабаровская горэлектросеть» обслуживает 12,5 тысячи частных домовладений Хабаровска. На сегодня счетчиками не оборудованы 1600 домов. Специалисты компании рекомендуют решить этот вопрос как можно быстрее и в рамках законодательства оплачивать потребляемую энергию по приборам учета.