В севастопольском многофункциональном центре добавлено еще 16 услуг

На сегодняшний день эта цифра увеличена до 71, включая 16 новых, введенных уже в текущем году, — рассказала С. Ткаченко. Как отметила руководитель МФЦ, в центре ведется непрерывная работа по добавлению новых услуг и совершенствованию обслуживания населения. В частности, открыт call-центр: позвонив по телефону, заявитель может записаться на прием, получить информацию о движении дела и работе МФЦ. Кроме того, в конце 2016 года в главном офисе МФЦ на ул. Вокзальной, 10 открыто 3 новых специализированных «окна для бизнеса».

В 2016 году в многофункциональный центр Севастополя обратилось более 240 тыс. человек. Для людей с ограниченными физическими возможностями создана «доступная среда»: центры оснащены тактильными мониторами, тактильной плиткой, гусеничными подъемниками.

Наиболее востребованной у севастопольцев остается услуга Севреестра. Из нововведенных — услуги Пенсионного фонда, ФМС, Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.