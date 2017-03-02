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10:38 (мск), источник: Ежедневник.by

5 работ Марка Шагала проданы за 3,5 млн долларов

Знаменитый лондонский аукцион Christie’s 28 февраля и 1 марта провел три аукциона, на которых были проданы картины витебского художника.

Источник: Ежедневник.by

Во время торгов было продано и пять картин Марка Шагала: четыре из них — на холсте, одна — на бумаге. Общая вырученная аукционным домом сумма получилась равной 3 476 671 доллару.

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее за 1 080 167. «Обнаженная с букетом» куплена за 931 007, «Пара и светильник» — за 752 015, «Желтый петух в небе над Вансом» — за 483 527.

Рисунок гуашью и акварелью на бумаге «Мексиканская серенада» приобретен за 229 955 долларов.

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