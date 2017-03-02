5 работ Марка Шагала проданы за 3,5 млн долларов

Во время торгов было продано и пять картин Марка Шагала: четыре из них — на холсте, одна — на бумаге. Общая вырученная аукционным домом сумма получилась равной 3 476 671 доллару.

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее за 1 080 167. «Обнаженная с букетом» куплена за 931 007, «Пара и светильник» — за 752 015, «Желтый петух в небе над Вансом» — за 483 527.

Рисунок гуашью и акварелью на бумаге «Мексиканская серенада» приобретен за 229 955 долларов.