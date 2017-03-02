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12:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школы Иркутска начали отказываться от занятий по субботам для начальных классов

На пятидневный режим обучения перейдут с первого сентября 2017 года начальные классы школы № 18 в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила «Байкал Инфо» 2 марта одна из инициаторов перехода на пятидневку Яна Варшавская, родители добивались этого около трёх лет.

Яна Варшавская подчёркивает, что родители в первую очередь отстаивают свои права решать, как будет лучше для их детей. Они считают, что в начальных классах можно перераспределить нагрузку на рабочие дни, чтобы у детей были полноценные выходные.

Основная проблема состояла в том, что руководство школы отказывалось изменять режим обучения, а в департаменте образования Иркутска рекомендовали решать проблему на уровне школы. Дело сдвинулось с места, когда на проблему обратила внимание депутат Законодательного собрания Анастасия Егорова и оказала поддержку, как и администрация Иркутска. Решение о переходе начальных классов школы № 18 на пятидневный режим обучения было принято на совете школы 15 февраля, педагогический совет дал добро тремя днями позже.

Родители и учителя начальных классов других школ также будут добиваться перехода на пятидневку, сообщает Яна Варшавская, им будет легче, поскольку начало уже положено. Как рассказала мама ученика школы № 4 Наталья Бобет, родители надеются, что их школа последует примеру восемнадцатой. Сейчас рассматривается вопрос о переходе начальных классов на пятидневку с 1 сентября 2017 года, всё зависит от желания учителей пойти навстречу инициативе родителей.

В конце февраля председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка на заседании общественного совета при ЗС отметил, что нужно рассмотреть возможность перехода школ на пятидневную учебную неделю, чтобы школьники могли больше времени уделять посещению спортивных секций и учреждений дополнительного образования.

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