Фасоль, завезенную на Кубань, нельзя использовать в пищу
Из Республики Союз Мьянма в контейнере массой 24 тысячи килограммов в Новороссийский порт прибыла фасоль «черный глаз».
Из Республики Союз Мьянма в контейнере массой 24 тысячи килограммов в Новороссийский порт прибыла фасоль «черный глаз».
В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявил несоответствие партии требованиям Технического Регламента Таможенного союза. Вся партия загрязнена мертвыми
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея вынесло запрет на использование в пищу данной продукции.
Согласно ст. 21 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» некачественная и опасная фасоль «черный глаз» подлежит вывозу за пределы территории Российской Федерации, сообщили ГТРК «Кубань» в