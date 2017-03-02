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15:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Фасоль, завезенную на Кубань, нельзя использовать в пищу

Из Республики Союз Мьянма в контейнере массой 24 тысячи килограммов в Новороссийский порт прибыла фасоль «черный глаз».

В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявил несоответствие партии требованиям Технического Регламента Таможенного союза. Вся партия загрязнена мертвыми насекомыми-вредителями — фасолевой зерновкой. Поврежденные семена полностью теряют пищевые и семенные достоинства.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея вынесло запрет на использование в пищу данной продукции.

Согласно ст. 21 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» некачественная и опасная фасоль «черный глаз» подлежит вывозу за пределы территории Российской Федерации, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

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