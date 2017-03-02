Фасоль, завезенную на Кубань, нельзя использовать в пищу

В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявил несоответствие партии требованиям Технического Регламента Таможенного союза. Вся партия загрязнена мертвыми насекомыми-вредителями — фасолевой зерновкой. Поврежденные семена полностью теряют пищевые и семенные достоинства.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея вынесло запрет на использование в пищу данной продукции.