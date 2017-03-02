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12:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!» появится на золотой монете номиналом 20 тысяч рублей

Как сообщает ВДТВ, Центробанк РФ в 2017 году выпустит золотую монету, посвященную участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что она будет сделана из золота 999-й пробы, ее вес составит 1,75 г.

На этой монете будут изображены символы десяти финалистов конкурса: космодром Восточный — Дальний Восток, Херсонес Таврический — Севастополь, Казанский кремль, волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!», музей-заповедник «Кижи» — Петрозаводск, Нижегородский кремль, Золотые ворота — Владимир, озеро Байкал, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и ратуша курорта «Роза Хутор».

В октябре 2016 года в голосовании победили Дальний Восток и Севастополь. Символы этих городов будут изображены на купюрах в 2000 рублей. Они появятся уже в этом году.

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