Волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!» появится на золотой монете номиналом 20 тысяч рублей

Известно, что она будет сделана из золота 999-й пробы, ее вес составит 1,75 г.

На этой монете будут изображены символы десяти финалистов конкурса: космодром Восточный — Дальний Восток, Херсонес Таврический — Севастополь, Казанский кремль, волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!», музей-заповедник «Кижи» — Петрозаводск, Нижегородский кремль, Золотые ворота — Владимир, озеро Байкал, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и ратуша курорта «Роза Хутор».

В октябре 2016 года в голосовании победили Дальний Восток и Севастополь. Символы этих городов будут изображены на купюрах в 2000 рублей. Они появятся уже в этом году.