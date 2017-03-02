В Калининграде пропала 13-летняя девочка

Девочка ушла из дома по улице Ротко в среду, 1 марта, в 16:00. До настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид школьнице 13−15 лет, рост 164 сантиметра, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, стрижка каре. Одета в серую шапку с меховым помпоном, синюю кофту на молнии, чёрную безрукавку, джинсы и белые кроссовки на шнурках.

Особые приметы: на лице веснушки, на правой руке в районе запястья татуировка в виде буквы «А».