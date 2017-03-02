В Калининграде пропала 13-летняя девочка
Полиция разыскивает 13-летнюю Эвелину Сугоняеву. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полиция разыскивает 13-летнюю Эвелину Сугоняеву. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Девочка ушла из дома по улице Ротко в среду, 1 марта, в 16:00. До настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид школьнице 13−15 лет, рост 164 сантиметра, плотного телосложения,
Особые приметы: на лице веснушки, на правой руке в районе запястья татуировка в виде буквы «А».
Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает