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15:20 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде пропала 13-летняя девочка

Полиция разыскивает 13-летнюю Эвелину Сугоняеву. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Девочка ушла из дома по улице Ротко в среду, 1 марта, в 16:00. До настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид школьнице 13−15 лет, рост 164 сантиметра, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, стрижка каре. Одета в серую шапку с меховым помпоном, синюю кофту на молнии, чёрную безрукавку, джинсы и белые кроссовки на шнурках.

Особые приметы: на лице веснушки, на правой руке в районе запястья татуировка в виде буквы «А».

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Эвелины Сугоняевой, сообщить по телефонам: 552−402, 552−403, 552−473 либо 02.

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