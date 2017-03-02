В Екатеринбурге у экс-супругов арестовали общий автомобиль за миллионный долг жены

Сообщается, что 45-летняя Елена Ш., не выполнив условий договора займа, задолжала некоему частному лицу чуть более 1 млн руб. Известно, что женщина официально нигде не работает, также установлено, что она является владелицей ½ доли автомобиля «Lexus NX 300 H». При разделе имущества между ней и ее мужем Сергеем Ш. суд вынес решение определить долю в праве собственности на указанное транспортное средство.

Приставы после розыска кроссовера, нашли его, однако муж Елены Ш. — Сергей Ш. будучи за рулем, воспрепятствовал исполнительным действиям. Мужчина закрылся в автомобиле, не отвечал на требования приставов-исполнителей Ленинского районного отдела и долго молча сидел взаперти. Но в конце концов, поддавшись уговорам, вышел из машины.

В итоге транспортное средство было изъято и передано на ответственное хранение взыскателю.