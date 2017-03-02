Всероссийские сельские игры стартовали в Новосибирске

Финал VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет в Новосибирской области со 2 по 6 марта 2017 года. Торжественное открытие игр состоится 3 марта в центре спортивной подготовки «Заря».

В соревнованиях принимают участие более 1 000 человек из почти 55 регионов России.

Спортсмены посоревнуются в биатлоне, лыжных гонках, полиатлоне, гиревом спорте, соревнованиях дояров, шамхатах.

Участниками игр станут представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности.