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10:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Всероссийские сельские игры стартовали в Новосибирске

В Новосибирске 3 марта пройдет торжественное открытие Сельских игр, сообщает пресс-служба областного правительства.

Финал VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет в Новосибирской области со 2 по 6 марта 2017 года. Торжественное открытие игр состоится 3 марта в центре спортивной подготовки «Заря».

В соревнованиях принимают участие более 1 000 человек из почти 55 регионов России.

Спортсмены посоревнуются в биатлоне, лыжных гонках, полиатлоне, гиревом спорте, соревнованиях дояров, шамхатах.

Участниками игр станут представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности.

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