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10:51 (мск), источник: Новости Перми

УК обязали возместить расходы пермячке, получившей перелом из-за гололеда

Управляющая компания «Моторостроитель» выплатит более 60 тысяч рублей жительнице дома, пострадавшей от гололеда в феврале 2016 года.

В день происшествия жительница дома по улице Куйбышева поскользнулась на образовавшейся под снегом наледи и получила травму руки. Бригадой скорой помощи ее доставили в травмпункт, где у нее был диагностирован закрытый перелом.

Так как ответственность за состоянием придомовой территории возложена на управляющую компанию «Моторостроитель», пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

Свердловский районный суд г. Перми определил размер компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей, компенсации расходов истицы на приобретение лекарственных препаратов для восстановления поврежденного здоровья — 1515 рублей 80 копеек и штрафа за неисполнение требований истицы в добровольном порядке в размере 20757 рублей 90 копеек.

Ответчик подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд ее отклонил.

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