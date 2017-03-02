Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
12Наступление на Мосул
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10:56 (мск), источник: РИА Крым

С апреля в Крыму пиво будут продавать только через ККТ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Продажа алкогольной продукции — медовухи, сидра, пуаре, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, — будет осуществляться в Крыму с 31 марта только с применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.

Ранее индивидуальные предприниматели, которые занимались таким видом бизнеса, были освобождения от применения контрольно-кассовой техники. Новое требование введено федеральным законом № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«В этой связи индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу такой алкогольной продукции, необходимо приобрести и поставить на учет в налоговых органах контрольно-кассовую технику», — напомнили в ведомстве и добавили, что в течение месяца на территории РФ на учет ставятся только так называемые «онлайн-кассы», оснащенные модулями передачи данных о приобретаемом товаре в налоговые органы в момент совершения покупки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь