С апреля в Крыму пиво будут продавать только через ККТ

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.

Ранее индивидуальные предприниматели, которые занимались таким видом бизнеса, были освобождения от применения контрольно-кассовой техники. Новое требование введено федеральным законом № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».