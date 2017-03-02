С апреля в Крыму пиво будут продавать только через ККТ

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.
Ранее индивидуальные предприниматели, которые занимались таким видом бизнеса, были освобождения от применения контрольно-кассовой техники. Новое требование введено федеральным законом № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
«В этой связи индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу такой алкогольной продукции, необходимо приобрести и поставить на учет в налоговых органах контрольно-кассовую технику», — напомнили в ведомстве и добавили, что в течение месяца на территории РФ на учет ставятся только так называемые «онлайн-кассы», оснащенные модулями передачи данных о приобретаемом товаре в налоговые органы в момент совершения покупки.