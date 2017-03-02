В Симферополе караимская кенаса станет этнокультурным центром

Симферопольская кенаса является великолепным образцом популярного в конце XIX — начале XX столетия эклектического стиля. Здесь удивительным образом сочетаются традиции византийского, готического и восточного зодчества — из-за этого пройти мимо храма и не обратить на него внимание невозможно. Здесь стоит побывать, чтобы ощутить дух города, в котором с давних времен переплелись судьбы многих народов. И, наверное, неслучайно неподалеку располагаются мечеть Кебир-Джами, старейшее здание в Симферополе, и Петро-Павловский кафедральный собор.

Во дворе храмового комплекса нас встречает Дмитрий Полканов, глава караимской религиозной общины «Чолпан».

— После вхождения Крыма в правовое поле России вопрос передачи кенасы в собственность общины решился в течение четырех месяцев: 23 июля 2014 года в торжественной обстановке нам передали ключи от здания — это большая радость для всех крымских караимов. И мы не сидели сложа руки: успели отремонтировать коммуникации, пришедшие в негодность, подлатали кровлю. Привели в порядок и приспособили небольшое помещение для субботнего молебна, оборудовали класс для воскресной школы. Занятия в классе проводили два дня в неделю: по средам изучали культуру и традиции, а по субботам — караимский язык и литературу. На занятия приходили 15−25 детей с родителями.

Работа школы была приостановлена в ноябре 2016 года из-за старта первоочередных противоаварийных работ — помещение класса разобрали. А вот богослужение ведется и сегодня: для этого решением общины караимов избраны газзаны (священнослужители) Александр Бабаджан и Игорь Шайтан.

— Субботние богослужения в среднем регулярно посещают 14−17 человек, в теплое время года во дворике проводим национальные праздники, людей собирается на них больше — до 100 человек. Правда сказать, использующееся сегодня для богослужений помещение не соответствует религиозным нормам, — констатирует Полканов. — Ведь по караимской традиции мужчины и женщины молятся раздельно. А пока здание не реконструировано, такой возможности нет. Получается, что нормы нарушены, поэтому некоторые караимы воздерживаются от богослужений и ждут, когда мы все приведем в норму.

Реконструкция здания караимской кенасы проходит в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 115 миллионов рублей.

По информации Госкомитета по охране культурного наследия РК, реконструкцию здания планируют провести в два этапа. На первом — противоаварийные работы, проект которых уже прошел согласование в ГАУ РК «Госстройэкспертиза». Работы идут по графику, здание храма обросло строительными лесами.

— Запланирован ремонт кровли, которая сейчас протекает во многих местах, зачистка отслаивающейся штукатурки, разборка внутренних перегородок, — рассказала руководитель проекта Юлия Иванишкина.

По информации проектировщиков, сейчас разрабатываются эскизы, а в марте 2017 года отдадут на экспертизу документацию для ремонтно-реставрационных работ — это второй этап. В него входит реставрация фасада и внутренних помещений, воссоздание утерянных архитектурных элементов, восстановление кровли, замена инженерных коммуникаций, воссоздание внутреннего пространства храма.

— При подготовке проекта большую помощь нам оказали представители научного совета РНА караимов РК — Анна Полканова и Наталья Кропотова, — рассказала Юлия Иванишкина. — Они предоставили необходимые фотоматериалы и документы, консультировали при создании проектов внутреннего пространства храма и благоустройства дворика. Это позволит воссоздать культовое сооружение очень близко к первоначальному варианту, с учетом раздельного присутствия женщин и мужчин. К сожалению, документация и изображения внутреннего убранства кенасы не сохранились, поэтому при разработке проекта мы ориентировались на существующие кенасы в Киеве и Вильнюсе.

В дальнейшем караимская община Симферополя планирует воссоздать внутренний дворик и прочие сооружения всего комплекса кенасы.

— Вот здесь восстановим ритуальную беседку для праздника урожая, — делится планами Дмитрий Полканов. — Вот здесь поставим фонтан для омовения, а там распахнет свои двери кафе караимской кухни. На нашем национальном съезде в 2016 году была утверждена концепция создания на базе комплекса этнокультурного центра крымских караимов, включающего храм, музей, архив, библиотеку, воскресную школу, кафе национальной кухни. И когда центр заработает — многие караимы легализуются.

Сегодня в мире насчитывается всего около 2500 караимов, и 600 из них проживают в Крыму. В Симферополе — около 300. Так что создание этнокультурного караимского центра — по сути вопрос выживания исчезающего народа.

Кстати.

О самоидентификации крымских караимов.

«Крымские караимы-тюрки (крымские караимы, караи) — коренной народ Крыма, объединенный общностью крови, языка и обычаев, осознающий собственную этническую индивидуальность, кровное родство с другими тюркскими этносами, самобытность культуры и религиозную самостоятельность, испытывающие особые чувства к Крыму, как исторической Родине, дружеское расположение к другим народам и конфессиям, уважающий их самоидентификацию.

Религия крымских караимов-тюрков — караимизм (караизм) — является самостоятельной монотеистической религией, основанной на Ветхом Завете. Как и христианство (включая православие), ислам и некоторые другие религии, отвергает Талмуд и потому, как христианство и ислам, не является ветвью иудаизма.

Из Решения Национального съезда крымских караимов-тюрков от 20.05.2016 г.

Цифра

115 миллионов рублей выделено на реконструкцию кенасы в ФЦП развития Крыма.

Из истории симферопольской кенасы

Кенаса (кенасса, кенассы) — это не только молитвенный дом, но и духовный и культурный центр караимов. Традиционно караимская кенаса имеет ориентацию с севера на юг. Свое название берет от древнееврейского глагола «канос», что означает «собирать». Крымские караимы-тюрки, как правило, произносят кенаса с ударением на второй слог и склоняя, реже с ударением на последний слог и не склоняя.

Среди многочисленных историко-архитектурных достопримечательностей Симферополя караимская кенаса занимает особое место — она единственная в столице Крыма и одна из немногих на всем полуострове. Найти выдающийся памятник архитектуры очень легко: он находится на улице Караимской, получившей свое название как раз потому, что в 1891 году на ней жили в основном караимские семьи Симферополя. Именно тогда община караимов решила построить новый храм — старое культовое здание не вмещало всех прихожан.

В конце XIX века община караимов располагала достаточными средствами для возведения нового храма. Ей оставалось лишь получить разрешение от местных властей. Таврический губернатор одобрил проект строительства новой кенасы в 1890 году. В середине лета 1896 года большая трехнефная базилика была освящена и открыла свои двери для верующих.

По своему прямому назначению кенаса работала вплоть до 1930 года. Советская власть закрыла храм 5 марта 1930 года, после этого в здании размещались редакции, аппаратные и студии звукозаписи крымского радио. Дом радио располагался в храме до 2013 года.