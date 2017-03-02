В Симферополе караимская кенаса станет этнокультурным центром
В Симферополе после долгих лет ожидания началась реставрация здания старинной караимской кенасы, построенной 120 лет назад.
В Симферополе после долгих лет ожидания началась реставрация здания старинной караимской кенасы, построенной 120 лет назад.
Симферопольская кенаса является великолепным образцом популярного в конце XIX — начале XX столетия эклектического стиля. Здесь удивительным образом сочетаются традиции византийского, готического и восточного зодчества —
Во дворе храмового комплекса нас встречает Дмитрий Полканов, глава караимской религиозной общины «Чолпан».
— После вхождения Крыма в правовое поле России вопрос передачи кенасы в собственность общины решился в течение четырех месяцев: 23 июля 2014 года в торжественной обстановке нам передали ключи от здания — это большая радость для всех крымских караимов. И мы не сидели сложа руки: успели отремонтировать коммуникации, пришедшие в негодность, подлатали кровлю. Привели в порядок и приспособили небольшое помещение для субботнего молебна, оборудовали класс для воскресной школы. Занятия в классе проводили два дня в неделю: по средам изучали культуру и традиции, а по субботам — караимский язык и литературу. На занятия приходили 15−25 детей с родителями.
Работа школы была приостановлена в ноябре 2016 года
— Субботние богослужения в среднем регулярно посещают 14−17 человек, в теплое время года во дворике проводим национальные праздники, людей собирается на них больше — до 100 человек. Правда сказать, использующееся сегодня для богослужений помещение не соответствует религиозным нормам, — констатирует Полканов. — Ведь по караимской традиции мужчины и женщины молятся раздельно. А пока здание не реконструировано, такой возможности нет. Получается, что нормы нарушены, поэтому некоторые караимы воздерживаются от богослужений и ждут, когда мы все приведем в норму.
Реконструкция здания караимской кенасы проходит в рамках Федеральной целевой программы
По информации Госкомитета по охране культурного наследия РК, реконструкцию здания планируют провести в два этапа. На первом — противоаварийные работы, проект которых уже прошел согласование в ГАУ РК «Госстройэкспертиза». Работы идут по графику, здание храма обросло строительными лесами.
— Запланирован ремонт кровли, которая сейчас протекает во многих местах, зачистка отслаивающейся штукатурки, разборка внутренних перегородок, — рассказала руководитель проекта Юлия Иванишкина.
По информации проектировщиков, сейчас разрабатываются эскизы, а в марте 2017 года отдадут на экспертизу документацию для
— При подготовке проекта большую помощь нам оказали представители научного совета РНА караимов РК — Анна Полканова и Наталья Кропотова, — рассказала Юлия Иванишкина. — Они предоставили необходимые фотоматериалы и документы, консультировали при создании проектов внутреннего пространства храма и благоустройства дворика. Это позволит воссоздать культовое сооружение очень близко к первоначальному варианту, с учетом раздельного присутствия женщин и мужчин. К сожалению, документация и изображения внутреннего убранства кенасы не сохранились, поэтому при разработке проекта мы ориентировались на существующие кенасы в Киеве и Вильнюсе.
В дальнейшем караимская община Симферополя планирует воссоздать внутренний дворик и прочие сооружения всего комплекса кенасы.
— Вот здесь восстановим ритуальную беседку для праздника урожая, — делится планами Дмитрий Полканов. — Вот здесь поставим фонтан для омовения, а там распахнет свои двери кафе караимской кухни. На нашем национальном съезде в 2016 году была утверждена концепция создания на базе комплекса этнокультурного центра крымских караимов, включающего храм, музей, архив, библиотеку, воскресную школу, кафе национальной кухни. И когда центр заработает — многие караимы легализуются.
Сегодня в мире насчитывается всего около 2500 караимов, и 600 из них проживают в Крыму. В Симферополе — около 300. Так что создание этнокультурного караимского центра — по сути вопрос выживания исчезающего народа.
Кстати.
О самоидентификации крымских караимов.
«Крымские
Религия крымских
Из Решения Национального съезда крымских
Цифра
115 миллионов рублей выделено на реконструкцию кенасы в ФЦП развития Крыма.
Из истории симферопольской кенасы
Кенаса (кенасса, кенассы) — это не только молитвенный дом, но и духовный и культурный центр караимов. Традиционно караимская кенаса имеет ориентацию с севера на юг. Свое название берет от древнееврейского глагола «канос», что означает «собирать». Крымские
Среди многочисленных
В конце XIX века община караимов располагала достаточными средствами для возведения нового храма. Ей оставалось лишь получить разрешение от местных властей. Таврический губернатор одобрил проект строительства новой кенасы в 1890 году. В середине лета 1896 года большая трехнефная базилика была освящена и открыла свои двери для верующих.
По своему прямому назначению кенаса работала вплоть до 1930 года. Советская власть закрыла храм 5 марта 1930 года, после этого в здании размещались редакции, аппаратные и студии звукозаписи крымского радио. Дом радио располагался в храме до 2013 года.