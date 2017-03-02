Волгоградский проект «Извините, вы не видели Лосева?» получил премию «Серебряный лучник»

Он реализуется в Волгограде с прошлого года, предлагая новую технологию знакомства горожан с пластом невоенной истории города через творчество незаслуженно забытого художника Виктора Лосева. Автором идеи и вдохновителем этого проекта была Ирина Басова, известный галерист. Она ушла из жизни 22 февраля.

Он знал город, и город его знал. Тридцать-сорок лет назад Виктора Лосева запросто можно было встретить на улицах Волгограда за работой. Свободный художник оставлял на бумаге и холсте свои впечатления от города и его жителях в красках, все больше солнечных.

Дмитрий Грушевский, куратор проекта: «Такую работу несколько минут писал, точно. Не ошибался, мазок был виртуозный. Как ковбой с пистолетом обращается, так он с кистью и карандашом».

В мае 1969 года Виктор Лосев пережил трагедию — более трехсот работ, которые хранились в одном из городских подвалов, сожгли, чтобы освободить помещение для чего-то более важного. С тех пор картины он дарил, продавал, менял на еду и краски, словом, они расходились среди горожан. В Волгоградском музее изобразительных искусств лишь с десяток картин мастера. В 1985 году он умер.

И лишь в последние годы имя Лосева снова зазвучало. Найдено в основном в семьях горожан и оцифровано почти 600 работ, создан каталог, и родился фестиваль, который проходит в Волгограде каждое второе воскресенье мая.

Проект под названием «Извините, вы не видели Лосева?» отмечен национальной премией в области развития общественных связей «Серебряный лучник» 2017 года в номинации «Лучший проект развития и продвижения территории».

Марина Воронова, PR-директор проекта: «Серебряный лучник» — это для нас большая честь. Мы представили город в несколько романтичном ключе, мы говорим о проблеме, у нас город застывших военных образов, а тут мы его представили романтичным, творческим и ярким.

Творческое наследие Виктора Лосева — больше трех тысяч работ. Их поиск будет продолжаться. А те, кто помнят Волгоград таким, могут найти на них и себя.

Дмитрий Грушевский, куратор проекта: «Здесь свое отношение к городу, истории города, девушкам. Много студенток. Сегодня бабушки узнают себя, когда были студентками Горхоза. Сегодня это волгоградские старушки. Это были девчонки, которых Лосев ловил, хватал за руку, говорил, будешь моей музой сегодня».

Город в лицах и деталях. На картинах Виктора Лосева — ретроспектива послевоенного города. Видно, как он рос, застраивался и менялся. Многих зданий после точечной застройки больше нет.

Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» в этом году пройдет 14 мая. Художники, волгоградские и приезжие, в этот день выйдут на улицы города, чтобы написать его нынешний портрет.