Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова примерила образ медсестры на съемках: первые кадры
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Светская Москва: громкая вечеринка закончилась загадочной кражей
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16:58 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградский проект «Извините, вы не видели Лосева?» получил премию «Серебряный лучник»

Престижную национальную премию в области PR-деятельности получил проект под названием «Извините, вы не видели Лосева?».

Он реализуется в Волгограде с прошлого года, предлагая новую технологию знакомства горожан с пластом невоенной истории города через творчество незаслуженно забытого художника Виктора Лосева. Автором идеи и вдохновителем этого проекта была Ирина Басова, известный галерист. Она ушла из жизни 22 февраля.

Он знал город, и город его знал. Тридцать-сорок лет назад Виктора Лосева запросто можно было встретить на улицах Волгограда за работой. Свободный художник оставлял на бумаге и холсте свои впечатления от города и его жителях в красках, все больше солнечных.

Дмитрий Грушевский, куратор проекта: «Такую работу несколько минут писал, точно. Не ошибался, мазок был виртуозный. Как ковбой с пистолетом обращается, так он с кистью и карандашом».

В мае 1969 года Виктор Лосев пережил трагедию — более трехсот работ, которые хранились в одном из городских подвалов, сожгли, чтобы освободить помещение для чего-то более важного. С тех пор картины он дарил, продавал, менял на еду и краски, словом, они расходились среди горожан. В Волгоградском музее изобразительных искусств лишь с десяток картин мастера. В 1985 году он умер.

И лишь в последние годы имя Лосева снова зазвучало. Найдено в основном в семьях горожан и оцифровано почти 600 работ, создан каталог, и родился фестиваль, который проходит в Волгограде каждое второе воскресенье мая.

Проект под названием «Извините, вы не видели Лосева?» отмечен национальной премией в области развития общественных связей «Серебряный лучник» 2017 года в номинации «Лучший проект развития и продвижения территории».

Марина Воронова, PR-директор проекта: «Серебряный лучник» — это для нас большая честь. Мы представили город в несколько романтичном ключе, мы говорим о проблеме, у нас город застывших военных образов, а тут мы его представили романтичным, творческим и ярким.

Творческое наследие Виктора Лосева — больше трех тысяч работ. Их поиск будет продолжаться. А те, кто помнят Волгоград таким, могут найти на них и себя.

Дмитрий Грушевский, куратор проекта: «Здесь свое отношение к городу, истории города, девушкам. Много студенток. Сегодня бабушки узнают себя, когда были студентками Горхоза. Сегодня это волгоградские старушки. Это были девчонки, которых Лосев ловил, хватал за руку, говорил, будешь моей музой сегодня».

Город в лицах и деталях. На картинах Виктора Лосева — ретроспектива послевоенного города. Видно, как он рос, застраивался и менялся. Многих зданий после точечной застройки больше нет.

Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» в этом году пройдет 14 мая. Художники, волгоградские и приезжие, в этот день выйдут на улицы города, чтобы написать его нынешний портрет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врач убил медсестру прямо в больнице
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Ходченкова примерила образ медсестры на съемках: первые кадры В Москве прошли масштабные съемки сцен из новой экранизации романа Алексея Толстого — смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь