За чертой бедности оказались 6 процентов белорусов

Черта бедности в Беларуси установлена на уровне бюджета прожиточного минимума. Те, кто имеет ресурсы ниже черты бедности, политкорректно называются «малообеспеченными».

Меньше процента: как подорожали газ, электричество и отопление с марта

По данным Белстата, в последнем квартале 2016 года малообеспеченными были 6% населения. В третьем квартале этот показатель еще равнялся 5,7%.

Больше всего малообеспеченных проживает в Брестской области — 8,6% от всего населения региона.

В целом ресурсами менее 300 рублей располагают 33,9% населения, подсчитал tut.by.

В прошлом году денежные доходы белорусов упали на 7,3% к уровню 2015 года. Это падение оказалось самым большим за последнее десятилетие.