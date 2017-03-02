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11:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил Горбачева с 86-летием

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 86-летием, отметив его вклад в международное сотрудничество, сообщается в четверг на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что «в этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт».

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