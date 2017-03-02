Путин поздравил Горбачева с 86-летием

«На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что «в этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт».