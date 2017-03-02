Звезды российского хоккея сыграют в благотворительном матче в Норильске

4 марта в Норильске впервые состоится благотворительный матч Ночной хоккейной лиги России. На льду дворца спорта «Арктика» сыграют легенды российского хоккея и лучшие хоккеисты Норильска. В составе «звездной» команды — Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Могильный, президент «Норникеля» Владимир Потанин и другие.

Перед матчем спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов Норильска и встретятся с болельщиками. Средства от продажи билетов, которые удвоит «Норникель», передадут детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки.

Ночная хоккейная лига — ведущая любительская спортивная организация, созданная для популяризации спорта. В 2016 году ее попечительский совет возглавил Владимир Потанин, который регулярно участвует в составе команд в играх НХЛ и Лиги легенд мирового хоккея. Он контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

«Матч предстоит действительно важный. В Норильск мы привезём команду легенд, сыграем с командой города. Я сам с ребятами играю два раза в неделю. Это самая лучшая подготовка. Если есть время, стараюсь вечерком тоже прокатиться лишний раз или побросать, потренироваться. Но к таким встречам, как в Норильске, когда мы играем, или в Сочи в финале НХЛ, или как в декабре 2016 года был Кубок легенд, — подготовка скорее не физическая, а моральная. Настроиться, сосредоточиться, почувствовать ответственность», — рассказал Потанин.