В Уфе объявлен кастинг на главную роль в художественном фильме «Урал-батыр»

Художественный фильм «Урал-батыр» будет сниматься в 2017 году по мотивам башкирского народного эпоса. Сюжетной основой станет описание героической борьбы Урал-батыра за благополучие людей. События эпоса будут происходить в фантастическом мире, где герои, наделенные сверхчеловеческими способностями, совершают великие или неблаговидные дела.

«Центральное место в фильме займут темы жизни и смерти, бессмертия, переплетающиеся с темами добра и зла. Основные темы эпоса актуальны и сегодня. Фильм поднимет важные общественные, нравственные и философские проблемы. Для их раскрытия будут использованы новейшие средства киноиндустрии», — рассказала автор и продюсер фильма Гаухар Батталова.

Специально для съемок фильма будут сшиты оригинальные костюмы, построены декорации — подземные и подводные царства, которые по окончании съемок пополнят фонды музейных залов республики. В съемках будет максимально использована природа Башкортостана, в частности, Бурзянского района — озеро Йылкысыккан, пещера Шульган-Таш, что придаст большую реалистичность событиям, происходящим в фильме. В фильме будут показаны башкирские народные игры, обычаи. Специально для киноленты уже ставятся новые танцы, пишутся новые песни.

Проект будет сделан на башкирском языке с субтитрами на русском языке. Премьера планируется в 2018 году. На его реализацию выделены средства гранта Главы Башкортостана на сумму 13,5 млн рублей.

Основные задачи проекта: популяризация уникального башкирского народного эпоса «Урал-батыр»; знакомство зрителя с жизнью и бытом древних башкир; повышение культурного уровня населения республики; презентация башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на международном уровне; перевод художественного фильма на английский язык.