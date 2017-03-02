Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Сын Матвиенко, дочь Шойгу: где работают дети крупных чиновников
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе объявлен кастинг на главную роль в художественном фильме «Урал-батыр»

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе объявлен кастинг на главную и другие роли в новом полнометражном художественном фильме «Урал-батыр». Соискатели должны быть в возрасте от 18 до 25 лет, знание башкирского языка обязательно. Кастинг пройдет 18 марта в Башгосфилармонии, начало в 14.00.

Художественный фильм «Урал-батыр» будет сниматься в 2017 году по мотивам башкирского народного эпоса. Сюжетной основой станет описание героической борьбы Урал-батыра за благополучие людей. События эпоса будут происходить в фантастическом мире, где герои, наделенные сверхчеловеческими способностями, совершают великие или неблаговидные дела.

«Центральное место в фильме займут темы жизни и смерти, бессмертия, переплетающиеся с темами добра и зла. Основные темы эпоса актуальны и сегодня. Фильм поднимет важные общественные, нравственные и философские проблемы. Для их раскрытия будут использованы новейшие средства киноиндустрии», — рассказала автор и продюсер фильма Гаухар Батталова.

Специально для съемок фильма будут сшиты оригинальные костюмы, построены декорации — подземные и подводные царства, которые по окончании съемок пополнят фонды музейных залов республики. В съемках будет максимально использована природа Башкортостана, в частности, Бурзянского района — озеро Йылкысыккан, пещера Шульган-Таш, что придаст большую реалистичность событиям, происходящим в фильме. В фильме будут показаны башкирские народные игры, обычаи. Специально для киноленты уже ставятся новые танцы, пишутся новые песни.

Проект будет сделан на башкирском языке с субтитрами на русском языке. Премьера планируется в 2018 году. На его реализацию выделены средства гранта Главы Башкортостана на сумму 13,5 млн рублей.

Основные задачи проекта: популяризация уникального башкирского народного эпоса «Урал-батыр»; знакомство зрителя с жизнью и бытом древних башкир; повышение культурного уровня населения республики; презентация башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на международном уровне; перевод художественного фильма на английский язык.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь