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11:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В конце зимы на «Столбах» пересчитали лисиц, волков и оленей

Прошедшей зимой в заповеднике увидели следы росомахи.

В красноярском заповеднике «Столбы» провели традиционный зимний учет промысловых животных, обитающих в лесной зоне. Научные сотрудники и инспекторы на лыжах прошли более 300 км, а также обследовали около 90% территории заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе «Столбов».

«Ежегодные зимние учетные работы позволяют прослеживать многолетние изменения численности животных, особенности их распределения по территории заповедника и отдельные поведенческие элементы в холодное время года», — рассказали в заповеднике.

Зоологи зафиксировали большое количество маралов в низкогорном поясе заповедника и в поймах рек Мана, Базаиха и Большая Слизнева. В этом году животные часто выходили на лед. Еды для травоядных было достаточно — ослабленных и голодных животных эксперты не видели. По предварительным оценкам, поголовье благородного оленя в этом году составляет около 140 особей. Этот показатель больше, чем в прошлом году.

Этой зимой также возросла или осталась прежней численность косуль, лосей и безрогих оленей (кабарги). Из-за обильных осадков хищникам зимой пришлось «не сладко». Лисы вынуждены были охотиться на мелких оленей, а соболи близко подходили к домам в поисках пищи.

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