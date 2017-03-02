В конце зимы на «Столбах» пересчитали лисиц, волков и оленей

В красноярском заповеднике «Столбы» провели традиционный зимний учет промысловых животных, обитающих в лесной зоне. Научные сотрудники и инспекторы на лыжах прошли более 300 км, а также обследовали около 90% территории заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе «Столбов».

«Ежегодные зимние учетные работы позволяют прослеживать многолетние изменения численности животных, особенности их распределения по территории заповедника и отдельные поведенческие элементы в холодное время года», — рассказали в заповеднике.

Зоологи зафиксировали большое количество маралов в низкогорном поясе заповедника и в поймах рек Мана, Базаиха и Большая Слизнева. В этом году животные часто выходили на лед. Еды для травоядных было достаточно — ослабленных и голодных животных эксперты не видели. По предварительным оценкам, поголовье благородного оленя в этом году составляет около 140 особей. Этот показатель больше, чем в прошлом году.