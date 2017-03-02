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12:07 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемый во взятке экс-глава свердловского Минимущества прошел проверку на полиграфе

По данным СК, Алексей Пьянков подозреваются в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Экс-глава Министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, обвиняемый в получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, прошел исследование с использованием полиграфа. Об этом сообщил в четверг журналистам адвокат Пьянкова Николай Каргаполов.

«На сегодняшний день Алексеем Пьянковым подано заявление о возбуждении уголовных дел по поводу фабрикации в отношении него уголовного дела. Проводится проверка, в рамках которой в Главном государственном центре судебно- медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ при госпитале им. Бурденко было проведено исследование с использованием полиграфа. Оно подтвердило правдивость позиции Пьянкова», — сказал он.

Дело Пьянкова

В 2016 году все руководство МУГИСО стало фигурантами уголовных дел. Министра Алексея Пьянкова и двух его заместителей — Артема Богачева и Константина Никанорова — задержали 26 апреля 2016 года. По данным СК, они подозреваются в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене, в день задержания в свердловском министерстве прошли обыски, были изъяты документы и системные блоки компьютеров. Сейчас мера пресечения в отношении Пьянкова изменена на залог в 2 млн рублей.

По данным источника ТАСС, до принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион «Центральный» и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел связано именно с этими сделками. Официально эту информацию в следственных органах не подтвердили.

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