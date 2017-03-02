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11:57 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскую железную дорогу чистят от снега специальными машинами

Снегоочистители выполняют первостепенную для безопасности движения поездов задачу — освобождают от снежных масс кюветы вдоль обочин магистрали.

В связи с установившейся в Красноярском крае и Хакасии теплой погодой на участки Красноярской железной дороги вышли специализированные машины «СТРУГ». Они открыли период весенних противопаводковых мероприятий КрасЖД, направленных на защиту железнодорожных путей от талых и грунтовых вод.

Снегоочистители «СТРУГ» выполняют первостепенную для безопасности движения поездов задачу — освобождают от снежных масс кюветы вдоль обочин магистрали. В результате этой работы параллельно с железнодорожными путями образуется водоотводной канал, куда в процессе таяния сходят тонны снега со склонов рядом с железной дорогой.

Всего в настоящий момент в этой работе задействовано 5 единиц спецтехники «СТРУГ». Они направлены на такие участки КрасЖД, где в полосах отвода магистрали сосредоточены большие объёмы снега. Прежде всего, это лавиноопасные перегоны Красноярской железной дороги в горах Кузнецкого Алатау, перегоны в Курагинском и Козульском районах Красноярского края, а также в Кемеровской области — в районе станции Суслово.

Очистка с помощью «СТРУГов» должна быть выполнена до начала периода снеготаяния в конце марта. Следующим этапом борьбы с паводками станет формирование на крупных станциях КрасЖД противоразмывных поездов, которые будут нести круглосуточную вахту.

Кроме того, на всей протяжённости магистрали в Красноярском крае и республике Хакасия начались работы по очистке от льда и снега водопропускных труб, а также обследование железнодорожных мостов. Для реализации всего комплекса противопаводковых мероприятий на Красноярской железной дороге создан и действует оперативный штаб.

Добавим, Красноярская магистраль проходит по четырем регионам России: Красноярскому краю, республике Хакасии, Кемеровской и Иркутской областям. Дорога пересекает более 30 рек. На магистрали эксплуатируется 2116 водопропускных труб, функционируют 50 крупных и более 1000 малых мостов.

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