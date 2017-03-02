Экс-глава МУГИСО Пьянков написал заявление на следователя ФСБ
Адвокат чиновника заявляет, что дело против их подзащитного сфабриковано.
Адвокат чиновника заявляет, что дело против их подзащитного сфабриковано.
Советник губернатора Свердловской области Алексей Пьянков обратился в
Каргаполов сообщил, что военные следователи, в чьей компетенции расследование преступлений, совершаемых сотрудниками ФСБ, проводят «серьезную проверку» по указанным Пьянковым фактам. Защитник также высказался, что обвинение
Как уже писал «АиФ-Урал», Алексея Пьянкова, его двух заместителей, а также нескольких сотрудников МУГИСО и трех предпринимателей обвиняют по получении и даче взяток, растрате денег, полученных в частности за выкуп сносимого в рамках подготовки к ЧМ-2018 здания, принадлежавшего предпринимателю (ныне арестованному) Виталию Сиволапу. Первое решение о возбуждении уголовного дела было принято год назад следователем УФСБ по Свердловской области, а в документе фигурировала руководитель распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева.
В апреле 2016 года в уголовном деле, в котором фигурировали показания ныне уволенного заместителя Пьянкова Константина Никанорова, было передано по подследсвенности в СУ № 4 СКР, где расследуется до сих пор. За год в дело были включены несколько дополнительных эпизодов взяток, в которых фигурировал Алексей Пьянков, однако каждый из них защита считает надуманным. Одним из серьезных аргументов в пользу чиновника сводится к тому, что на взятке с поличным Пьянкова никто не ловил.