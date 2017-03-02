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11:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-глава МУГИСО Пьянков написал заявление на следователя ФСБ

Адвокат чиновника заявляет, что дело против их подзащитного сфабриковано.

Советник губернатора Свердловской области Алексей Пьянков обратился в Военно-следственное управление СКР по ЦВО с заявлением, в котором сообщил о признаках фабрикации уголовного дела, в котором он является главным обвиняемым. Об этом на пресс-конференции в четверг, 2 марта заявил адвокат Пьянкова Николай Каргаполов.

Каргаполов сообщил, что военные следователи, в чьей компетенции расследование преступлений, совершаемых сотрудниками ФСБ, проводят «серьезную проверку» по указанным Пьянковым фактам. Защитник также высказался, что обвинение экс-министра в получении взяток и растрате при выкупе строения близ Центрального стадиона, является неким политическим заказом.

Как уже писал «АиФ-Урал», Алексея Пьянкова, его двух заместителей, а также нескольких сотрудников МУГИСО и трех предпринимателей обвиняют по получении и даче взяток, растрате денег, полученных в частности за выкуп сносимого в рамках подготовки к ЧМ-2018 здания, принадлежавшего предпринимателю (ныне арестованному) Виталию Сиволапу. Первое решение о возбуждении уголовного дела было принято год назад следователем УФСБ по Свердловской области, а в документе фигурировала руководитель распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева.

В апреле 2016 года в уголовном деле, в котором фигурировали показания ныне уволенного заместителя Пьянкова Константина Никанорова, было передано по подследсвенности в СУ № 4 СКР, где расследуется до сих пор. За год в дело были включены несколько дополнительных эпизодов взяток, в которых фигурировал Алексей Пьянков, однако каждый из них защита считает надуманным. Одним из серьезных аргументов в пользу чиновника сводится к тому, что на взятке с поличным Пьянкова никто не ловил.

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