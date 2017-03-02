В Ростове переименуют остановку «Улица Большая Садовая»
В Ростове с 18 марта остановка «Улица Большая Садовая» будет называться «Консерватория». Об этом сообщил директор департамента транспорта Ростова Геннадий Клейменов.
В Ростове с 18 марта остановка «Улица Большая Садовая» будет называться «Консерватория». Об этом сообщил директор департамента транспорта Ростова Геннадий Клейменов.
Остановка находится по адресу: проспект Буденновский, 23.
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Напомним, рядом располагается консерватория имени С. В. Рахманинова.