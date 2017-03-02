Учителем года Казани стал Алмаз Хамидуллин
(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В столице Татарстана подвели итоги городского конкурса «Учитель года города Казани-2017».
(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В столице Татарстана подвели итоги городского конкурса «Учитель года города Казани-2017».
Абсолютным победителем конкурса стал учитель математики
Алмаз Хамидуллин рассказал, что полгода проходил конкурсные испытания и был уверен в успехе. Его педагогический стаж — шесть лет. Раньше он работал учителем математики в Нижнекамске, в этом учебном году переехал в Казань.