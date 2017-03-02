Учителем года Казани стал Алмаз Хамидуллин

Абсолютным победителем конкурса стал учитель математики лицея-интерната № 2 Московского района Казани Алмаз Хамидуллин. Педагог будет представлять Казань на республиканском конкурсе «Учитель года».

Алмаз Хамидуллин рассказал, что полгода проходил конкурсные испытания и был уверен в успехе. Его педагогический стаж — шесть лет. Раньше он работал учителем математики в Нижнекамске, в этом учебном году переехал в Казань.