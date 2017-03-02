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12:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Учителем года Казани стал Алмаз Хамидуллин

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В столице Татарстана подвели итоги городского конкурса «Учитель года города Казани-2017».

Источник: ИА Татар-информ

Абсолютным победителем конкурса стал учитель математики лицея-интерната № 2 Московского района Казани Алмаз Хамидуллин. Педагог будет представлять Казань на республиканском конкурсе «Учитель года».

Алмаз Хамидуллин рассказал, что полгода проходил конкурсные испытания и был уверен в успехе. Его педагогический стаж — шесть лет. Раньше он работал учителем математики в Нижнекамске, в этом учебном году переехал в Казань.

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