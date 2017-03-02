В 2017 г. запланировано проведение ремонта на 13 станциях столичного метро

Первый поезд «Москва» поедет с пассажирами столичного метрополитена в конце марта 2017 г

«На этот год у нас запланировано 13 “технологических окон”. К нашим стандартным запланированным “технологическим окнам” мы еще шесть окон спланируем на Филевской линии, чтобы позаниматься с путевой решеткой, поменять ее, поменять шпалы вдоль платформ», — сказал Пегов.

Удлиненные 26-часовые окна по оздоровлению путевой инфраструктуры проводятся с 2014 года. С 29 мая 2016 года закрытие участков линий метро для проведения технологических окон проводится в воскресенье до утра понедельника, а не в субботу, как было ранее. Это связано с существенным уменьшением пассажиропотока в воскресенье.

Как ранее пояснял Пегов, проведение работ по обновлению и оздоровлению инфраструктуры в технологические окна повышает эффективность работ и увеличивает их объемы. В 2016 года было проведено 20 таких «окон».