За два года в Иркутске на 19,1% уменьшилось число новых случаев ВИЧ-инфекции
В Иркутске за два года произошло снижение новых случаев
В Иркутске за два года произошло снижение новых случаев
«Это говорит об эффективности профилактики. Мы надеемся, что подобная тенденция сохранится и в будущем», — сказала она.
Как сообщила Юлия Плотникова, увеличение на 25% охвата тестированием населения привело к росту выявляемости новых случаев
По словам Юлии Плотниковой в рамках подписанного в 2016 году межведомственного соглашения просветительской работой помимо сотрудников
Одно из развиваемых совместно с министерством труда и союзом товаропроизводителей региона направлений — профилактика