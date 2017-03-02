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12:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Первый поезд «Москва» поедет с пассажирами столичного метрополитена в конце марта 2017 г

Первый поезд «Москва» поедет с пассажирами столичного метрополитена в конце марта 2017 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Источник: Агентство «Москва»

«Первый поезд “Москва” с пассажирами выйдет весной 2017 г. — во второй половине марта», — сказал Пегов.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 года в эксплуатацию будет введено 24 восьмивагонных состава нового поколения «Москва». Общий объем поставок на 2017−2020 годы составит 768 вагонов — 96 составов. Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена — Таганско-Краснопресненской.

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Поезд нового поколения получил название «Москва» в результате народного голосования на портале «Активный гражданин». Поезда 765-ой серии на 15% вместительнее прежних — они способны перевозить до 2 тыс. человек. Для удобства пассажиров дверные проемы были увеличены до 1,4 м, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок.

Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50% экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в Ситуационный центр.

Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход — поездки пассажиров станут значительно комфортнее. В поезде «Москва» появились и другие полезные нововведения: обновленная система информирования пассажиров, интерактивные схемы линий метрополитена и USB-розетки для зарядки гаджетов.

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