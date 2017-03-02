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12:31 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Синоптики зафиксировали редкую для Москвы грозу в начале марта

Синоптики зафиксировали редкое для Москвы погодное явление — грозу в начале марта, сообщает портал «Метеоновости».

Источник: Reuters

«Все в природе говорит о приближении теплого сезона. Рекордно высокая температура воздуха в начале марта спровоцировала развитие мощной кучевой облачности на холодном фронте. И в районе Внукова даже прогремела гроза. Первая весеняя!», — говорится в сообщении.

Синоптики подчеркивают, что грозы в марте в Москве — явление редкое. «Такое случается в среднем один раз в 10 лет», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в столице в начале весны установилась аномально теплая погода. Средняя суточная температура воздуха в первый день марта оказалась выше нормы на 8−9 градусов.

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