Синоптики зафиксировали редкую для Москвы грозу в начале марта

«Все в природе говорит о приближении теплого сезона. Рекордно высокая температура воздуха в начале марта спровоцировала развитие мощной кучевой облачности на холодном фронте. И в районе Внукова даже прогремела гроза. Первая весеняя!», — говорится в сообщении.

Синоптики подчеркивают, что грозы в марте в Москве — явление редкое. «Такое случается в среднем один раз в 10 лет», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в столице в начале весны установилась аномально теплая погода. Средняя суточная температура воздуха в первый день марта оказалась выше нормы на 8−9 градусов.