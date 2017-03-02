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12:27 (мск), источник: Volga News

Скончался бывший начальник ГСУ ГУВД области генерал Юрий Супонев

В четверг, 2 марта, на 60 году жизни после тяжелой болезни умер бывший начальник Главного следственного управления региональной полиции Юрий Супонев.

Весной 1999 г. после гибели на пожаре половины руководящего состава следственного отдела Самарской областной милиции Супонев возглавил это подразделение в звании полковника и руководил ГСУ до лета 2011 г., когда в звании уже генерал-майора был переведен на аналогичную должность в Ставропольский край. На новом месте Супонев прослужил до конца 2013 г. и вернулся в Самару уже в статусе пенсионера МВД.

«Юрий Алексеевич пользовался заслуженным уважением в коллективе, и многие его даже чисто по-человечески любили, — вспоминает бывший заместитель Супонева полковник полиции Юрий Портнов. — От имени всего коллектива нашего управления выражаю искренние соболезнования его семье и близким».

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