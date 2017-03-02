Скончался бывший начальник ГСУ ГУВД области генерал Юрий Супонев

Весной 1999 г. после гибели на пожаре половины руководящего состава следственного отдела Самарской областной милиции Супонев возглавил это подразделение в звании полковника и руководил ГСУ до лета 2011 г., когда в звании уже генерал-майора был переведен на аналогичную должность в Ставропольский край. На новом месте Супонев прослужил до конца 2013 г. и вернулся в Самару уже в статусе пенсионера МВД.

«Юрий Алексеевич пользовался заслуженным уважением в коллективе, и многие его даже чисто по-человечески любили, — вспоминает бывший заместитель Супонева полковник полиции Юрий Портнов. — От имени всего коллектива нашего управления выражаю искренние соболезнования его семье и близким».