Скончался бывший начальник ГСУ ГУВД области генерал Юрий Супонев
В четверг, 2 марта, на 60 году жизни после тяжелой болезни умер бывший начальник Главного следственного управления региональной полиции Юрий Супонев.
В четверг, 2 марта, на 60 году жизни после тяжелой болезни умер бывший начальник Главного следственного управления региональной полиции Юрий Супонев.
Весной 1999 г. после гибели на пожаре половины руководящего состава следственного отдела Самарской областной милиции Супонев возглавил это подразделение в звании полковника и руководил ГСУ до лета 2011 г., когда в звании уже
«Юрий Алексеевич пользовался заслуженным уважением в коллективе, и многие его даже чисто