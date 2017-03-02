На «фиолетовой» линии московского метро до 2019 года заменят все поезда
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Замену подвижного состава на
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Замену подвижного состава на
Зайцев напомнил, что на «фиолетовой» ветке будут ходить поезда нового типа «Москва» со сквозным проходом, которые сейчас проходят испытания без пассажиров. Он уточнил, что сейчас метрополитен получил два поезда данного типа, на следующей неделе производитель готовит к отгрузке третий состав. По словам Зайцева, новый состав имеет вместимость на 15% пассажиров больше — более 2 тыс. человек.
В свою очередь начальник метрополитена Дмитрий Пегов сказал журналистам, что на
«Целиком планируем поменять парк на этой линии на подвижной состав нового типа, который имеет большую вместимость и плавный ход», — сказал он.
Пегов напомнил, что поезда «Москва» будут поставляться по контракту жизненного цикла, обслуживание новых составов будет проводить