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12:42 (мск), источник: Интерфакс

На «фиолетовой» линии московского метро до 2019 года заменят все поезда

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Замену подвижного состава на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена полностью планируется завершить до 2019 года, сообщил замначальника подземки Олег Зайцев на пресс-конференции в четверг. «До 2019 года должны полностью заменить подвижной состав на Таганской-Краснопресненской линии», — сказал он.

Источник: Агентство «Москва»

Зайцев напомнил, что на «фиолетовой» ветке будут ходить поезда нового типа «Москва» со сквозным проходом, которые сейчас проходят испытания без пассажиров. Он уточнил, что сейчас метрополитен получил два поезда данного типа, на следующей неделе производитель готовит к отгрузке третий состав. По словам Зайцева, новый состав имеет вместимость на 15% пассажиров больше — более 2 тыс. человек.

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В свою очередь начальник метрополитена Дмитрий Пегов сказал журналистам, что на Таганской-Краснопресненской линии, которая является самой загруженной, порядка 45 лет эксплуатируются вагоны типа «Ёж».

«Целиком планируем поменять парк на этой линии на подвижной состав нового типа, который имеет большую вместимость и плавный ход», — сказал он.

Пегов напомнил, что поезда «Москва» будут поставляться по контракту жизненного цикла, обслуживание новых составов будет проводить завод-изготовитель «Метровагонмаш».

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