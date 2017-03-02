Бесстрашные щеглы атаковали окна жителей Новосибирска

«Вот такие птички появились у кормушки. Скандалят с воробьями, прогоняют синичек. Прилетели большой стаей, не очень пугливые. Даже друг с другом дерутся», — подписала фото щеглов на окне жительница Новосибирска Яна Иванова.

«На мое окно опять прилетела незнакомая птица. Просветите, пожалуйста, как она называется?», — спрашивает еще одна сибирячка Ольга Мыльникова. Девушка рассказала VN.ru, что фото она сделала утром из своей квартиры дома по улице Чигорина. «Кормушку мы поставили на окне для синичек, но иногда прилетают и снегири. В этом году прилетал несколько раз дубонос, также были замечены поползни. А теперь вот это чудо».

Корреспондент VN.ru показал фотографии, сделанные Ольгой Мыльниковой, известному орнитологу Алексею Яновскому, который без промедления сказал: на всех снимках изображены щеглы.

«Нынче те, кто подкармливают птиц семечками в кормушках, недоступных для голубей, бывают вознаграждены подлетом к ним разнообразных птах, которые запечатлены на фото, — говорит Алексей Яновский. — Были случаи таких визитов к кормушкам не только снегирей, включая частичного альбиноса, но и очень редких дубоносов. На этих фото — щеглы. В наших краях обычная птица, но в городской среде явление довольно редкое. Полное название — обыкновенный щегол, которого в последнее время чаще называют черноголовым.

Кстати, коллеги Алексея Яновского недавно изучали проблему периодических залетов черноголового щегла в Новосибирск. Ученые сделали вывод, что ареал этого подвида за последние десятилетия заметно расширился, поэтому эпизодические встречи с этой птичкой в городе не исключены.

Кстати.

В Новосибирском зоопарке добавили, что черноголовый или обыкновенный щегол распространен в Европе, Северной Африке, Азии и Западной Сибири. «Веселая, подвижная, ловкая в движении птица, — говорят в зверинце. — В условиях вольерного и клеточного содержания скоро осваивается и быстро привыкает. Даже в неволе любит много петь. При хорошем содержании, правильном уходе и кормлении поет круглый год».

Справка.

В неволе щеглы-«вишняки» живут всего три-четыре года. Причины этого до сих пор орнитологам неясны, ведь продолжительность обыкновенных черноголовых щеглов в природе — около девяти лет, а в неволе отдельные особи живут до 25 лет.

Среди щеглов есть подвиды под названием «вишняк» и «седоголовый щегол». Встретить этих пернатых в Новосибирске, к сожалению, почти невозможно. «По нескольким нашим наблюдениям, у самцов вишняка красивая и богатая коленами песенка, в которой полностью отсутствует характерный щеглиный «треск», — говорится в научной работе орнитолога Талгата Джусупова. А седоголовый щегол за 35 лет орнитологам в Новосибирске попадался лишь дважды. И обе эти встречи пришлись на середину зимы 1989 года.