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12:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы запускает интерактивную карту ямочного ремонта для того, чтобы любой желающий мог сообщить о ямах и выбоинах на уличных дорогах.

Источник: РИА "Новости"

Карта ямочного ремонта создана на базе Яндекс-карт и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый уфимец, сделав отметку на карте, заполнив небольшую форму заявки и прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.

В процессе работы сервиса возможны корректировки для удобства пользователей.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, запрещается размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.

Получить более подробную информацию можно на сайте администрации Уфы.

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