Вовремя и стремительно. Когда наступит и какой будет весна на Дону

По календарю и по факту

Фактически весна на Дону началась ещё в феврале. По крайне мере, говоря словами метеорологов, по югу области наблюдался устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону положительных значений. Дальше тепла будет больше.

«До конца недели (до 5 марта) ночью при прояснении кратковременно возможны ещё морозы до 5 градусов, — говорит Наталья Самолётова. — В дневные же часы воздух будет прогреваться уже до 10−15 градусов тепла. Осадки в эти дни не исключены».

А вот в Международный женский день 8 Марта ни дождя, ни — тем более — снега, синоптики пока не прогнозируют.

С понедельника, 6 марта, пойдёт устойчивый поворот на весну. Ожидается дополнительное потепление. Уже и ночные температуры станут плюсовыми. До конца первой декады марта однозначно будет тепло с умеренным или слабым ветром.

Всё дело в солнце

Во второй декаде марта дончанам следует ждать дождей и незначительного «торможения» в развитии весны. И хотя ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днём теплее, чем в начале марта, не станет.

«Всё дело в солнце. Из-за переменной облачности в этот период его будет меньше, и воздух будет прогреваться не так, как хотелось бы», — поясняет главный синоптик Дона.

Тем не менее, температурные значения останутся высокими: ночью 1−6 градусов тепла, днём 12−17.

Волна холода

В третьей декаде, по прогнозам метеорологов, на Дон придёт волна холода.

«В этот период немного прекратится нарастание температуры воздуха. Весна как бы “сдаст назад”, — поясняет Наталья Самолётова. — Ночью при прояснении будет до 3 градусов мороза, а днём всего лишь — 6−11 тепла. Пройдут ли дожди в такой отдалённой перспективе — пока сказать трудно».

Кстати, Наталья Алексеевна уточнила, что катаклизмы и экстремальные погодные явления заблаговременно синоптикам не видны. Климатические аномалии поддаются математическим расчётам лишь в ближайшие 3−5 суток до наступления.

Апрель — синоптикам верь

Заглянула руководитель ростовского Гидрометцентра и в апрель. Если верить её прогнозам, то в этом месяце будет выше нормы не только температура воздуха, но и осадков выпадет больше.

«Весна на Дон всегда приходит стремительно. Температура воздуха нарастает быстро, природа оживает бурно. Причина — снова в солнце: весной оно выше на небосклоне, греет дольше и сильнее. В отличие от осени, когда роль солнца снижается, но прогретая за лето почва неохотно отдаёт тепло, и плюсовые значения уменьшаются постепенно».

В целом же весна-2017 в Ростовской области ожидается ни сильно ранней, ни сильно поздней. По астрономическому календарю она наступит в день весеннего равноденствия 20 марта.