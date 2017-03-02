В этом году в Симферополе откроют 10 модульных детсадов

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

«В 2016 году мы открыли пять модульных детских садов: четыре — на 120 мест и один на 100 мест. В этом году модульных детских садов будет открыто в два раза больше — 10. На данный момент все подготовлено, участки по закреплению и дислокации практически везде есть», — сказал Бахарев.

Градоначальник напомнил, что в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в крымской столице строится 5 детских садов.

«Такого прорыва по строительству детских садов, какой мы планируем сделать в этом году, фактически не было никогда», — отметил глава администрации Симферополя.

Как сообщалось ранее, в 2017 году за счет субсидий будет закуплено 11 модульных детских садов для муниципальных образований Республики Крым. На эти цели в бюджете РК предусмотрено 540,5 млн рублей.