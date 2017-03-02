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13:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два фестиваля и гонки на собачьих упряжках пройдут на Байкале

Девять крупных мероприятий XIV международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада — 2017» пройдут в марте. Как сообщает 2 марта пресс-служба правительства региона, к примеру, Байкальский ледовый фестиваль активного отдыха «Сарминский шквал» пройдёт с 3 по 5 марта на Малом море в Ольхонском районе.

В его рамках пройдут соревнования в трёх дисциплинах (скандинавская ходьба — 15, 10, 5 и 2 км, коньки и велосипеды — 80, 40, 20 и 5 км). Программа «Сарминского шквала» включает также разные культурные и творческие события — конкурс для детей «Рисунок на льду Байкала», конкурс фотографий «Фотокросс». При подходящих погодных условиях пройдет мастер-класс по кайтингу.

В программе «Зимниады» много массовых мероприятий как культурных, так и спортивных, в которых могут принять участие все желающие. Об этом сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. «Мартовская программа фестиваля очень насыщенная, — рассказала она. — Основные мероприятия пройдут с 3 по 19 марта на Байкале, но, например, Байкальский ледовый марш пройдет в три этапа и завершится 31 марта. Международный ледовый марафон “За сохранение чистых вод” соберет около 200 участников. Марафон вошел в перечень мероприятий, проводимых в России в рамках Года экологии».

Гонка на собачьих упряжках «Baikal Race» также вошла в список мероприятий «Зимниады-2017». Для участников гонки предусмотрено две дистанции — на 60 и 155 км по маршруту от Иркутска до Листвянки и обратно. Стартует гонка 4 марта в 17:00 от ледокола «Ангара» в Иркутске. Как рассказал организатор мероприятия Олег Тюрюмин, для жителей и гостей Иркутска и области 4 марта в 14:00 начнется праздничная программа, пройдут конкурсы, для детей организуют бесплатное катание на упряжках. Награждение победителей гонки состоится 7 марта в ТРК «Комсомолл».

Музыкальный фестиваль «Синий лед», который состоится 7 и 8 марта на острове Ольхон, станет площадкой для импровизаций музыкантов и творческих коллективов из Москвы, Иркутска и поселка Хужир. Исполнители будут играть на разных инструментах — от фортепьяно и терменвокса до льдин и колокольчиков.

В программе «Зимниады — 2017» также экспедиция на квадроциклах «Лед Байкала 2017», соревнования по альпинистскому восхождению «Байкализм», гольф-турнир на льду Байкала «Baikal Ice Golf 2017», чемпионат по подледному лову рыбы «Байкальская камчатка».

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