На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

До Великой Отечественной войны на этом участке находилась Лютеранская церковь Святой Марии. О находке «Фонтанке» 2 марта сообщила читательница Олеся.

«На углу Сытнинской и Кронверкской улиц “всплыли” надгробия», — написала она. На Сытнинской улице до 1940-х годов находилась деревянная лютеранская церковь. В блокаду ее разобрали на дрова. Кроме того, в ходе раскопок 2014 года на участке нашли захоронения начала XVIII века. Считается, что это первые строители Петербурга.

Участок на Сытнинской, 9−11, в 2012-м арендовала компания «Унисто-Петросталь». Она рассчитывала возвести на нем коммерческое здание с офисами, торговлей и апартаментами. Однако после обнаружения захоронений депутаты Законодательного собрания включили участок в зеленую зону. Теперь застройка на нем запрещена. Осенью 2016-го все котлованы на Сытнинской засыпали, а строительный забор вокруг демонтировали.