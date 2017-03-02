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13:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Концерт Михаила Шуфутинского в Екатеринбурге перенесен на конец марта: артист заболел

Концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского, который должен был состояться 3 марта в Екатеринбурге, переносится.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте ККТ «Космос», где должно было пройти выступление известного певца.

Уточняется, что концерт перенесен по причине временной болезни Шуфутинского.

«Все билеты действительны. Артист ждет встречи со своими зрителями в Екатеринбурге 26 марта на сцене ККТ “Космос”. Ввиду того, что все билеты на концерт Михаила Шуфутинского раскуплены, организаторы (ООО “Аквамарин-Арт”) рекомендуют сохранить билеты на концерт 26 марта», — говорится в объявлении.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Екатеринбурге было отменено выступление российского юмориста и шоумена Павла Воли. Этому предшествовал громкий скандал: ранее звезда «Камеди клаб» сравнил уральцев с уличными гопниками. При этом извиняться за свои слова Воля наотрез отказался.

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