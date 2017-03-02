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14:01 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД рекомендует калининградцам подготовиться к неблагоприятным погодным условиям

Госавтоинспекция региона рекомендует водителям и пешеходам подготовиться к неблагоприятным погодным условиям. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

По метеопрогнозам, в ближайшие дни в Калининградской области ожидаются дожди и перепады температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям в период смены времени суток. Это способствует возникновению тумана, который значительно снижает видимость.

ГИБДД напоминает, что в условиях непогоды предметы визуально отдалены, а скорость движения кажется значительно ниже. Также во время осадков значительно снижается коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием.

Госавтоинспекция Калининградской области рекомендует водителям в таких погодных условиях в первую очередь сменить стиль вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров. Пешеходам также необходимо быть внимательными.

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