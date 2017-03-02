ГИБДД рекомендует калининградцам подготовиться к неблагоприятным погодным условиям

По метеопрогнозам, в ближайшие дни в Калининградской области ожидаются дожди и перепады температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям в период смены времени суток. Это способствует возникновению тумана, который значительно снижает видимость.

ГИБДД напоминает, что в условиях непогоды предметы визуально отдалены, а скорость движения кажется значительно ниже. Также во время осадков значительно снижается коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием.

Госавтоинспекция Калининградской области рекомендует водителям в таких погодных условиях в первую очередь сменить стиль вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров. Пешеходам также необходимо быть внимательными.