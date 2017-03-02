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13:30 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Аномально теплая погода сохранится в столичном регионе в начале следующей недели

Аномально теплая погода в Москве и области сохранится в начале следующей недели, 6 и 7 марта термометры покажут до плюс восьми градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Источник: AP 2017

До начала новой недели средняя суточная температура будет превышать норму на восемь-десять градусов, максимальные значения температуры днем будут близки к абсолютным максимумам, не исключено их повторение или обновление.

Помнить стоит и о том, что первое весеннее тепло обманчиво. Когда эта волна аномального тепла завершится, синоптики обязательно предупредят об этом.
Пресс-служба Гидрометцентра РФ

В пятницу, 3 марта ночью местами пройдут небольшие осадки, гололедица, в Москве ожидается от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус двух до плюс трех. Днем прогнозируются небольшие осадки, температура в столице — три-пять градусов тепла, по области от нуля до плюс пяти. Порывы ветра местами будут достигать до 15 м/с.

В субботу, 4 марта местами пройдут небольшие осадки. Ночью в Москве от нуля до плюс двух, днем до плюс пяти, ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. В воскресенье, 5 марта ночью также местами пройдут небольшие осадки, в Москве и области до плюс трех. Днем ожидается небольшой дождь и до плюс семи градусов.

«В начале новой недели теплая погода продолжится. В понедельник, 6 марта местами пройдет небольшой дождь, ночью — от нуля до плюс пяти, днем от двух до семи градусов тепла. Во вторник — без осадков, ночью от нуля до плюс пяти, днем воздух прогреется до плюс трех-восьми градусов», — заключили в Гидрометцентре.

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