Настоящая весна: на выходных в Омске потеплеет до +5 градусов

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ждёт омичей до конца недели.

В пятницу, 3 марта, температура воздуха ночью составит −6…−11°, днём поднимется до −3…+2°.

В субботу, 4 марта, и в воскресенье, 5 марта, по ночам будет −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём ожидается 0…+5°.

Все эти дни местами будет идти снег или мокрый снег. Синоптики прогнозируют слабые гололёдные явления — следствие морозных ночей и плюсовых температур в светлое время суток.