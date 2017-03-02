Настоящая весна: на выходных в Омске потеплеет до +5 градусов
Однако по ночам морозы сохранятся, поэтому омичей ожидает гололедица.
Однако по ночам морозы сохранятся, поэтому омичей ожидает гололедица.
В пятницу, 3 марта, температура воздуха ночью составит −6…−11°, днём поднимется до −3…+2°.
В субботу, 4 марта, и в воскресенье, 5 марта, по ночам будет −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём ожидается 0…+5°.
Все эти дни местами будет идти снег или мокрый снег. Синоптики прогнозируют слабые гололёдные явления — следствие морозных ночей и плюсовых температур в светлое время суток.