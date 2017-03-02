В Нижнем Новгороде за 2016 год ликвидировали 266 свалок

В Нижнем Новгороде за 2016 год было ликвидировано 266 свалок твердых отходов общим объемом 17,3 тысяч кубометров. Об этом говорится в докладе минэкологии Нижегородской области о состоянии окружающей среды. На эти цели было направлено 6,49 млн рублей.

Больше всего свалок было обнаружено в Нижегородском (с 60 свалок было вывезено 3,21 тысяч кубометров мусора), Сормовском (52 свалки на 1,82 тысяч кубометров) и Автозаводском (40 свалок на 3,03 тысяч кубометров) районах.

Меньше всего свалок ликвидировали в Приокском районе — 5 штук. Однако эти свалки оказались самыми большими: объем вывезенного с них мусора составил 2,42 тысяч кубометров.

В Канавинском районе ликвидировали 14 свалок, в Ленинском — 32, в Московском — 39, в Советском — 24.