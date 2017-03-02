Туристы назвали путешествия одним из факторов успеха в жизни

В ходе опроса специалистами компании 15 тысяч человек из 20 государств (в том числе и России) 45 процентов участников заявили, что знания и навыки, полученные в путешествиях, помогают в личной жизни и карьере.

Так, 13 процентов респондентов, вдохновленные впечатлениями от поездок, нашли новую работу, примерно такое же число туристов улучшили свои отношения с партнером.

Еще 21 процент опрошенных сменил место жительства.

По словам 65 процентов туристов, посещение новой страны или города помогает им повысить уверенность в себе. Респонденты также выразили мнение, что люди, побывавшие в разных местах интереснее тех, кто путешествует мало. Так считает 61 процент.

В ноябре 2016 года в ходе аналогичного опроса его участники рассказали, что путешествия приносят им больше радости, чем любовь, дети, работа и материальные блага.