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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Туристы назвали путешествия одним из факторов успеха в жизни

Туристы из разных стран мира считают, что путешествия способствуют успеху в личной жизни и работе. В ходе проведенного сервисом Booking.com опроса 15 тысяч человек 45 процентов из них заявили, что знания и навыки, полученные во время поездок, помогают им строить отношения и карьеру.

Источник: AFP 2017

В ходе опроса специалистами компании 15 тысяч человек из 20 государств (в том числе и России) 45 процентов участников заявили, что знания и навыки, полученные в путешествиях, помогают в личной жизни и карьере.

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Так, 13 процентов респондентов, вдохновленные впечатлениями от поездок, нашли новую работу, примерно такое же число туристов улучшили свои отношения с партнером.

Еще 21 процент опрошенных сменил место жительства.

По словам 65 процентов туристов, посещение новой страны или города помогает им повысить уверенность в себе. Респонденты также выразили мнение, что люди, побывавшие в разных местах интереснее тех, кто путешествует мало. Так считает 61 процент.

В ноябре 2016 года в ходе аналогичного опроса его участники рассказали, что путешествия приносят им больше радости, чем любовь, дети, работа и материальные блага.

Комментарии
1
Свин .
не от печки пляска
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